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MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
83.250.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 83.250.000 €
Bildung : 83.250.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/02/2025 : 1.000.000 €
30/12/2014 : 12.250.000 €
19/06/2014 : 70.000.000 €
(*) Einschließlich 1.000.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM ,a 12.250.000 € Investment Grants vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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06/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/06/2014
20120264
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Ministry of Education
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 83 million
EUR 213 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Projet de réhabilitation, d'aménagement et d'équipement des établissements scolaires en Tunisie.

Le projet vise à améliorer la qualité des espaces éducatifs au sein des établissements scolaires au travers d'actions d'aménagement et de réhabilitation, notamment d'écoles primaires, d'internats des collèges et des lycées afin de rendre ces espaces plus attractifs et encourager les élèves à les fréquenter. Ce projet a également pour objectif le renforcement et le renouvellement des équipements didactiques au sein des établissements.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

L'analyse des procédures suivies par le promoteur sera réalisée durant l'évaluation du projet afin de s'assurer de leur adéquation avec les critères de la Banque.

Les marchés de travaux, de fournitures et de services seront soumis aux procédures d'appel d'offres nationales et internationales en fonction de leurs montants, et en prenant en considération leur complexité technique éventuelle. L'analyse des procédures d'appel d'offres suivies par les promoteurs sera réalisée durant l'évaluation du projet afin de s'assurer de l'adéquation avec les critères de la Banque.

Kommentar(e)

Le projet a été défini comme une priorité par les nouvelles autorités gouvernementales, avec l'objective de rééquilibrer la situation des infrastructures de l'enseignement primaire et secondaire dans des zones géographiques ou de régions n'ont pas bénéficié de l'investissement au niveau de l'éducation public dans les années précédentes. Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l'UE.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MODERNISATION ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53157506
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120264
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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