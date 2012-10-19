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TUNNEL DU FREJUS (CNA) - SECURITE

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 120.000.000 €
Verkehr : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/04/2013 : 120.000.000 €
Andere Links
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUNNEL DU FREJUS (CNA) - SECURITE
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17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - TUNNEL DU FREJUS (CNA) - SECURITE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Darlehen von 120 Mio EUR soll Sicherheit des Fréjus-Tunnels verbessern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/04/2013
20120258
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FREJUS TUNNEL (CNA) - SAFETY

SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 115 million
EUR 480 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the construction of a safety tunnel and passageways connecting with the existing road tunnel along which new emergency shelters can be built. The tunnel is a cross-border structure whose concessionholders are Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) and its counterpart Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus (SITAF), each responsible for the section within its country's borders. A European economic interest grouping (EEIG) is responsible for ensuring the safety, operation, maintenance and conservation of the tunnel.

The project is aimed at improving road safety in accordance with the tightening of EU regulations, in particular the "Mont Blanc" Directive EC/2004/54 on minimum safety requirements for road tunnels.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comes under Annex II to Directive EIE 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. It requires an EIA conducted and approved for both the Italian and French sections. The Bank will also review the EIA process adopted to date in order to confirm that it meets the relevant EU directives.

In the course of the appraisal, the Bank will review the procurement procedures and require that they comply with the EU directives.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUNNEL DU FREJUS (CNA) - SECURITE
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - TUNNEL DU FREJUS (CNA) - SECURITE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Darlehen von 120 Mio EUR soll Sicherheit des Fréjus-Tunnels verbessern

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUNNEL DU FREJUS (CNA) - SECURITE
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46952866
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120258
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - TUNNEL DU FREJUS (CNA) - SECURITE
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221646
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120258
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
FREJUS TUNNEL (CNA) - SAFETY
Datenblätter
TUNNEL DU FREJUS (CNA) - SECURITE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Darlehen von 120 Mio EUR soll Sicherheit des Fréjus-Tunnels verbessern

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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