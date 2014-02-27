Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MADRID URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
73.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 73.000.000 €
Verkehr : 73.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2017 : 25.000.000 €
23/03/2015 : 48.000.000 €
Andere Links
Related public register
27/08/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MADRID URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MADRID URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/03/2015
20120181
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MADRID URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
COMUNIDAD DE MADRID
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 73 million
EUR 160 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the investment programme for the rehabilitation, renewal and upgrade of the infrastructure and rolling stock equipment of Madrid's metro network in Spain.

Primary Objectives: Sustainable Transport - Urban and Inter-urban, Transversal Indicators, Climate Action (transversal)

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Any change of underground railways which may have significant adverse effects on the environment falls under Annex II of the EU EIA Directive according to which the need for a full EIA is decided on a case by case basis by the competent authority. The need for an EIA may vary between project components and will be analysed on a case by case basis, as well as any potential significant impacts on protected areas. The question of the project falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with EU Directive 2001/42/EC will also be further examined during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC/ or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
27/08/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MADRID URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MADRID URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MADRID URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
27 Aug 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54277961
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120181
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MADRID URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124838627
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120181
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
27/08/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MADRID URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MADRID URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Andere Links
Übersicht
MADRID URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Datenblätter
MADRID URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen