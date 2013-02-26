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IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/07/2013 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Ausbau des Stromnetzes – EIB unterzeichnet Darlehensvertrag mit Iberdrola

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Februar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/07/2013
20120154
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
IBERDROLA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 512 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment programme aiming at reinforcing and modernising Iberdrola's electricity distribution network in Spain by connecting new supply points and improving overall reliability and safety of its distribution system.

Investment program to be carried out during 2012 and 2013 aimed at reinforcing and modernising Iberdrola´s electricity distribution network in Spain by connecting new supply points and improving overall reliability and safety of its distribution system.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes schemes that do require Environmental Impact Assessment. EIAs are being carried out in accordance with applicable legislation in line with the EU EIA Directive 92/2011/EU. The impacts that can be typically expected for these schemes relate to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction. Most of the project schemes relate to medium and low voltages and are therefore expected to have minimal or null environmental impacts.

The promoter is a contracting entity that falls under the Utilities Directive 2004/17/EC, and is therefore required to tender works, supplies and services contracts following public procurement rules, including the publication in the Official Journal of the EU (OJEU) where appropriate.

Weitere Unterlagen
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Ausbau des Stromnetzes – EIB unterzeichnet Darlehensvertrag mit Iberdrola

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
45889558
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120154
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63495845
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120154
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
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Übersicht
IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Datenblätter
IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Ausbau des Stromnetzes – EIB unterzeichnet Darlehensvertrag mit Iberdrola

Aktuelles und Storys

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Spanien: Ausbau des Stromnetzes – EIB unterzeichnet Darlehensvertrag mit Iberdrola
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen