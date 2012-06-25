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SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Sektor(en)
Stadtentwicklung : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/06/2013 : 15.000.000 €
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30/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
Related public register
29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Kenia: 15 Mio EUR an Shelter Afrique für günstigen Wohnraum und kommunale Infrastruktur in ganz Afrika

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juni 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/06/2013
20120149
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
Company for Habitat and Housing in Africa, Shelter Afrique, a Regional Housing Finance and Development Bank headquartered in Nairobi
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 50 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation will part-finance an investment programme being developed by Shelter Afrique for local SMEs in the construction sector which is intended to improve access to affordable housing for middle- and low-income households and to provide associated community infrastructure and services.

The project is intended to improve access to shelter, basic services, employment, health and education for low and middle income households in sub-Saharan Africa.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the promoter to ensure compliance with the principles embodied in EU environmental laws and procedures, and follow the EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
30/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
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Zugehörige Pressemitteilungen
Kenia: 15 Mio EUR an Shelter Afrique für günstigen Wohnraum und kommunale Infrastruktur in ganz Afrika

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
30 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67344219
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120149
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
142886934
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120149
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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30/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
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Datenblätter
SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
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Kenia: 15 Mio EUR an Shelter Afrique für günstigen Wohnraum und kommunale Infrastruktur in ganz Afrika

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen