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PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
185.002.466,7 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 185.002.466,7 €
Verkehr : 185.002.466,7 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2012 : 185.002.466,7 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - EN
Related public register
24/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
Related public register
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 April 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2012
20120101
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
The project promoter will be Peel Ports Ltd, the parent company of the Mersey Docks and Harbour Company, which owns and operates the dock facilities of the Port of Liverpool. Peel Ports, is the UK’s second largest ports group.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 180 million (GBP 150 million)
EUR 365 million (GBP 305 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of an in-river container terminal to handle post panamax ships.

The project to enhance the capability of this category A TEN-T port will support maritime and inland transport as an alternative to other modes and will thus contribute to transport sustainability.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. A full EIA has been undertaken for the project, including environmental impact studies (EIS) and a public inquiry. The EIS non technical summary (NTS) has been provided to the Bank. The consent for port development, the Harbour Revision Order, was issued in May 2007. The Bank will review the EIA process, compliance with the SEA directive, biodiversity assessment requirements, residual impacts of the project, as well as environmental mitigation and monitoring during appraisal.

Mersey Docks and Harbour Company is a contracting entity falling under the scope of the Directive 2004/17/EC of 31 March 2004. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Procurement procedures and status for the various project components will be checked during appraisal.

Weitere Unterlagen
24/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
Datum der Veröffentlichung
24 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66571778
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120101
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
161193656
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120101
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
Related public register
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
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Übersicht
PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
Datenblätter
PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen