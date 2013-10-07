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POLISH ELECTRICITY GRID MODERNISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
349.495.561,35 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 349.495.561,35 €
Energie : 349.495.561,35 €
Unterzeichnungsdatum
27/10/2015 : 349.495.561,35 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Investitionen der PGE im Energiesektor mit 2 Milliarden Zloty

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/10/2015
20120085
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PGE ELECTRICITY DISTRIBUTION
PGE DYSTRYBUCJA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 1500 million (EUR 359 million)
PLN 4418 million (EUR 1058 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension and modernisation of Central and Eastern Poland’s electricity distribution networks operated by PGE Dystrybucja.

The programme will enable the promoter to cater for demand growth, reduce losses, connect new end-users and also renewable generators and improve the reliability, and quality of electricity supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme schemes will fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU) what requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The vast majority of the program schemes are expected to be reinforcements of MV and LV equipment and facilities with limited environmental impact.

The Promoter is a public undertaking and is required to follow the procurement procedures set out in the public procurement Directive 2004/17/EC and the national regulations. It regularly publishes procurement notices in the OJEU. The Promoter’s approach to the procurement of works, goods and services will be evaluated during the appraisal.

Weitere Unterlagen
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLISH ELECTRICITY GRID MODERNISATION
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLISH ELECTRICITY GRID MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48926970
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120085
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLISH ELECTRICITY GRID MODERNISATION - Nowy Żmigród
Datum der Veröffentlichung
9 Dec 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72457467
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120085
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POLISH ELECTRICITY GRID MODERNISATION - Jasionka
Datum der Veröffentlichung
9 Dec 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72462989
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120085
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - POLISH ELECTRICITY GRID MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80619709
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120085
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übersicht
PGE ELECTRICITY DISTRIBUTION
Datenblätter
POLISH ELECTRICITY GRID MODERNISATION
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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