IRISH WATER INVESTMENT PROGRAMME

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Part-financing the major Irish water supply and wastewater infrastructure investment for the period of 2012-15
The proposed operation is part of Ireland’s reform process, motivated by the increasing population demand and the economic problems affecting both operating and capital budgets in the public sector.
This is the first operation with the promoter –the Department of Environment in Ireland. It is part of the Water Services Investment Programme (WSIP) 2010-2012, published and extended into 2013. It would comprise 19 schemes -in Dublin City Council and other 10 county councils-, belonging to 5 different River Basin Districts and contributing to compliance with the EU directives.
The investment programme covering the water infrastructure upgrade, improving the capacity and water quality of the services to provide, as well as improving resilience to climate change.
The project will have a high positive impact on the environment, improving water quality throughout the country, as required by the Water Framework Directive (2000/60/EC). It will also comprise water conservation components and contribute to pollution abatement by improving the quality of effluents discharged to surface and coastal waters. Project regulatory requirements (EIA, SEA, Natura 2000 assessments) will be assessed during appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.