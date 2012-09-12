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IRISH WATER INVESTMENT PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2012 : 100.000.000 €
29/10/2014 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB vergibt 200 Mio EUR für 23 Wasservorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2012
20120078
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IRISH WATER INVESTMENT PROGRAMME
Department of the Environment, Community and Local Government of Ireland
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 479 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Part-financing the major Irish water supply and wastewater infrastructure investment for the period of 2012-15

The proposed operation is part of Ireland’s reform process, motivated by the increasing population demand and the economic problems affecting both operating and capital budgets in the public sector.

This is the first operation with the promoter –the Department of Environment in Ireland. It is part of the Water Services Investment Programme (WSIP) 2010-2012, published and extended into 2013. It would comprise 19 schemes -in Dublin City Council and other 10 county councils-, belonging to 5 different River Basin Districts and contributing to compliance with the EU directives.

The investment programme covering the water infrastructure upgrade, improving the capacity and water quality of the services to provide, as well as improving resilience to climate change.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will have a high positive impact on the environment, improving water quality throughout the country, as required by the Water Framework Directive (2000/60/EC). It will also comprise water conservation components and contribute to pollution abatement by improving the quality of effluents discharged to surface and coastal waters. Project regulatory requirements (EIA, SEA, Natura 2000 assessments) will be assessed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH WATER INVESTMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
1 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67397033
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120078
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - IRISH WATER INVESTMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
27 Aug 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141703012
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120078
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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