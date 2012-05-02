AUTOBAHN A-7 PPP TEN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the widening of a 65km section of the A7 motorway between Hamburg and Neumünster to six / eight lanes. The 30-year concession will also include the operation and maintenance of most of the widened motorway section and will be remunerated on an availability basis.
The motorway A7, part of the trans-European transport network (TEN-T), is the longest motorway in Germany and one of most important North-South links between Scandinavia and central Europe. The project helps adapt the motorway to increasing traffic and maintain it as an efficient and attractive transport link.
The project consists in the upgrading on an existing 2x2-lane motorway therefore it falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC amended (codified by Directive 2011/92/EU of 13 December 2011), and hence the competent authority decides on the requirement for a full EIA. Compliance with the EIA Directive, the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) and NATURA 2000 will be verified in detail during appraisal. The project was included in national strategic planning before the application of SEA Directive.
The tender process was launched in December 2011 with prior publication of the contract notice (2011/S 241-391050) under the heading “negotiated procedure”. The concession will include design, construction, financing, maintenance and operation.
Procurement procedures and compliance with Directive 2004/18/EC will be verified in detail during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.