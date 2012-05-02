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AUTOBAHN A-7 PPP TEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
156.538.400 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 156.538.400 €
Verkehr : 156.538.400 €
Unterzeichnungsdatum
26/08/2014 : 70.711.000 €
26/08/2014 : 85.827.400 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Abschnitt 6: AS Quickborn bis Landesgrenze SH/HH - DE
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Abschnitt 5: AS Kaltenkirchen - AS Quickborn - DE
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Abschnitt 3: AS Großenaspe bis AS Bad Bramstedt - DE
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Abschnitt 1: AD Bordesholm bis zur AS Neumünster Nord - DE
Related public register
14/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOBAHN A-7 PPP TEN
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOBAHN A-7 PPP TEN
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Ausbau der A7: Erste Finanzierung in Deutschland mit EU-Projektanleihen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Mai 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/08/2014
20120052
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AUTOBAHN A-7 PPP TEN
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 657 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the widening of a 65km section of the A7 motorway between Hamburg and Neumünster to six / eight lanes. The 30-year concession will also include the operation and maintenance of most of the widened motorway section and will be remunerated on an availability basis.

The motorway A7, part of the trans-European transport network (TEN-T), is the longest motorway in Germany and one of most important North-South links between Scandinavia and central Europe. The project helps adapt the motorway to increasing traffic and maintain it as an efficient and attractive transport link.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists in the upgrading on an existing 2x2-lane motorway therefore it falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC amended (codified by Directive 2011/92/EU of 13 December 2011), and hence the competent authority decides on the requirement for a full EIA. Compliance with the EIA Directive, the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) and NATURA 2000 will be verified in detail during appraisal. The project was included in national strategic planning before the application of SEA Directive.

The tender process was launched in December 2011 with prior publication of the contract notice (2011/S 241-391050) under the heading “negotiated procedure”. The concession will include design, construction, financing, maintenance and operation.
Procurement procedures and compliance with Directive 2004/18/EC will be verified in detail during appraisal.

Weitere Unterlagen
14/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOBAHN A-7 PPP TEN
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOBAHN A-7 PPP TEN
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOBAHN A-7 PPP TEN
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66453147
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120052
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AUTOBAHN A-7 PPP TEN
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136090152
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120052
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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