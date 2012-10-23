3 SCANDINAVIA 4G NETWORK

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the rollout of a new 4G/Long Term Evolution (LTE) based mobile network in Sweden and Denmark. After the award of the new mobile licences in 2011, the rollout started and will result in many new or replaced nodes. The new network will allow for very high speed mobile broadband services very similar to fixed lines services.
The network upgrade and expansion will enable the provision of high speed mobile broadband services to a wider extent in Denmark and in Sweden.
Investments in mobile telecommunication projects (such as base stations, transmission systems and IT systems) do not fall under the European EIA Directive 2011/92/EU. Mobile telecommunication systems have limited environmental effects. Potential health risks from electromagnetic radiation are still being studied at an international level. The visual impact of base station towers can be mitigated by appropriate construction and operation measures.
Full environmental details, including the applicable Swedish and Danish legal framework, will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives).
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.