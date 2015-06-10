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URBASER WASTE MANAGEMENT RDI AND INVESTMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 80.000.000 €
Müllbeseitigung : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/06/2017 : 37.285.163 €
7/06/2017 : 42.714.837 €
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04/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URBASER WASTE MANAGEMENT RDI AND INVESTMENT
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - URBASER WASTE MANAGEMENT RDI AND INVESTMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Urbaser unterzeichnen InnovFin-Darlehen über 80 Millionen Euro zur Finanzierung von Forschung und neuen Fahrzeugen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/06/2017
20120018
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
URBASER WASTE MANAGEMENT RDI AND INVESTMENT
URBASER SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 186 million
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of research, development and innovation in greenhouse-gas-reducing technologies for waste treatment, as well as investments in collection equipment.

The project aims to improve the operation and functioning of waste treatment, by developing and optimizing waste-treatment processing technology, in order to achieve greater efficiency and recovery of as many by-products as possible. The procurement of more efficient, quieter and less polluting waste collection vehicles will also increase productivity and reduce greenhouse gas emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The research, development and innovation (RDI) activities will be performed within existing facilities. It is unlikely that the project will fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EC. Nevertheless, the environmental objectives of the RDI programme and, if needed, the CO2 footprint, as well as the possible impact on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 2009/147/EC Directives) will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
04/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URBASER WASTE MANAGEMENT RDI AND INVESTMENT
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - URBASER WASTE MANAGEMENT RDI AND INVESTMENT
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Spanien: EIB und Urbaser unterzeichnen InnovFin-Darlehen über 80 Millionen Euro zur Finanzierung von Forschung und neuen Fahrzeugen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URBASER WASTE MANAGEMENT RDI AND INVESTMENT
Datum der Veröffentlichung
4 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61173380
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120018
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - URBASER WASTE MANAGEMENT RDI AND INVESTMENT
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123331878
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120018
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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