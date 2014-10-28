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OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 400.000.000 €
Energie : 40.000.000 €
Industrie : 360.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2016 : 10.000.000 €
11/04/2016 : 10.000.000 €
18/12/2015 : 20.000.000 €
11/04/2016 : 90.000.000 €
21/12/2016 : 90.000.000 €
18/12/2015 : 180.000.000 €
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06/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS
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Frankreich: Massive EIB-Unterstützung für die Verbesserung der Energieeffizienz öffentlicher Gebäude
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Crédit Coopératif und EIB unterzeichnen im Beisein von Ségolène Royal eine Vereinbarung zur Unterstützung von Energieeffizienzinvestitionen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2015
20120006
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 millions
EUR 800 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financement de la construction et de la réhabilitation de bâtiments publics en vue d'une performance énergétique améliorée (France).

Cette opération permettra le co-financement de la réhabilitation et de la construction neuve de bâtiments publics en France, visant à améliorer leur performance énergétique. Les travaux d’amélioration peuvent inclure aussi le recours aux énergies renouvelables liées au bâtiment. Les mesures d’économie d’énergie dans l’éclairage public sont également éligibles.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Cette opération vise à générer des avantages environnementaux par le soutien à des sous-projets qui réduisent la consommation d'énergie, qui augmente l'utilisation des énergies renouvelables et qui contribuent ainsi à réduire les risques liés au changement climatique. Les sous-projets qui seront financés sont susceptibles d'être de petite taille et devraient avoir un impact négatif très limité sur l'environnement. L'impact cumulé des sous-projets pourrait plutôt générer des bénéfices environnementaux importants. La Banque évaluera la capacité et les procédures des intermédiaires financiers pour s’assurer de la conformité des sous-projets avec les réglementations environnementales et de biodiversité nationales et européennes en vigueur. Leur capacité à soutenir la politique de divulgation de la Banque sera étudiée, afin de faciliter l'accès du public aux informations pertinentes concernant l'environnement.

La BEI demandera aux intermédiaires financiers concernés de s'assurer que les marchés relatifs à l'exécution des sous-projets soient attribués conformément à la législation de l'UE applicable à la passation des marchés (Directive 2004/18/EC), avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'UE le cas échéant.

Weitere Unterlagen
06/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS
Datum der Veröffentlichung
6 Feb 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57312410
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120006
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150434060
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120006
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS
Datenblätter
OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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