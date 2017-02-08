QAIROKKUM HPP CLIMATE RESILIENCE UPGRADE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
The project involves the rehabilitation of the hydro-mechanical and electro-mechanical equipment at the Kairakkum hydro power plant, including the replacement of all turbines and dam safety improvements.
The rehabilitation project is expected to increase the efficiency, total capacity and total annual generation of the power plant, therefore improving the security and reliability of electricity supply in northern Tajikistan. The project is also intended to raise the safety level of the power plant, the dam and the reservoir while strengthening the resilience of the plant against the adverse effects of climate change.
The technical assistance provided to the project included an environmental and social impact assessment carried out by a consultant. The planned rehabilitation works do not affect the water ways and are expected to have limited negative environmental and social impact, mainly relating to refurbishment and construction works, which can be mitigated by using appropriate working practices. The project encompasses some positive impact related to increased safety and climate change adaptation. During appraisal the Bank will review the environmental and social process and documentation to ensure alignment with Bank requirements.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.