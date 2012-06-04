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INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE FL III

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/07/2012 : 100.000.000 €
25/03/2013 : 100.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE FL III
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE FL III
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB und Intesa Sanpaolo gewähren 670 Mio EUR für KMU, Midcap-Unternehmen, Unternehmensnetze sowie Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, soziale Aktivitäten und „Industria 2015“

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juni 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/07/2012
20110644
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE FL III
Mediocredito Italiano S.p.A., Leasint S.p.A. and Centroleasing S.p.A., part of the Intesa Sanpaolo group.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to support small to medium scale investments in renewable energy and energy efficiency sectors in Italy.

The objective of the project is to support investments in renewable energy and energy efficiency that would contribute to the EU energy and climate action objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. The individual schemes to be financed would be expected to have limited environmental impacts with no significant negative residual effects. Due to their technical characteristics, the subprojects to be proposed for allocation are likely to fall under Annex II of the EIA Directive. The Bank will assess the promoter’s capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.

The Bank will review systems and procedures applied by the financial intermediary during appraisal, including promoters with sub-schemes’ are, where applicable, in compliance with the EU Procurement Directive 2004/17/EC and its transposition into national legislation.

Weitere Unterlagen
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE FL III
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE FL III
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB und Intesa Sanpaolo gewähren 670 Mio EUR für KMU, Midcap-Unternehmen, Unternehmensnetze sowie Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, soziale Aktivitäten und „Industria 2015“

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE FL III
Datum der Veröffentlichung
5 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54903340
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110644
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE FL III
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78729504
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110644
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE FL III
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31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE FL III
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INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE FL III
Datenblätter
INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE FL III
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB und Intesa Sanpaolo gewähren 670 Mio EUR für KMU, Midcap-Unternehmen, Unternehmensnetze sowie Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, soziale Aktivitäten und „Industria 2015“

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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