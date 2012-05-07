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PURATOS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 45.000.000 €
Industrie : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/03/2013 : 16.000.000 €
7/03/2013 : 29.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PURATOS RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB finanziert FEI-Programm von Puratos für gesündere und nahrhafte Nahrungsmittelkomponenten

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Mai 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/03/2013
20110574
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PURATOS RDI
PURATOS GROUP NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 99 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing Puratos RDI programme, focused in particular on the development of new enzymes and nutritional components.

The project concerns the promoter’s RDI expenditures related to ingredients and solutions employed by a wide range of food processors: artisanal to industrial bakers and patissiers, chocolatiers and food service. The main research projects are structured around nutrition and taste. Other priority is to develop new technological tools and services to help customers to grow their business.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in Research and Development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an EIA under Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. At appraisal, it will be determined if any of the work to be carried out would require a change to existing environmental permits.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The project will be financed from the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PURATOS RDI
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB finanziert FEI-Programm von Puratos für gesündere und nahrhafte Nahrungsmittelkomponenten

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PURATOS RDI
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54957575
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110574
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS RDI
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67903061
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110574
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PURATOS RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS RDI
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Übersicht
PURATOS RDI
Datenblätter
PURATOS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB finanziert FEI-Programm von Puratos für gesündere und nahrhafte Nahrungsmittelkomponenten

Aktuelles und Storys

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Belgien: EIB finanziert FEI-Programm von Puratos für gesündere und nahrhafte Nahrungsmittelkomponenten
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16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PURATOS RDI
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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