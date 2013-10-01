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ITP AEROTURBINES XTEND RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
119.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 119.000.000 €
Industrie : 119.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/09/2014 : 119.000.000 €
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02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITP AEROTURBINES XTEND RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 119 Millionen Euro für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der ITP

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/09/2014
20110537
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ITP AEROTURBINES XTEND RDI
INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 119 million
EUR 239 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of the research, development and innovation of low pressure turbines and compressors for new generation engines for upcoming versions of single and double aisle aircraft.

The project includes activities for the promoter to expand its customer portfolio to the main engine manufacturers; with special emphasis on the reduction of specific fuel burn, harmful emissions, lower acoustic impact, as well as lower operating cost.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities are expected to be carried out in existing R&D centres that will not change their scope due to the project, and is not subject to Directive 2011/92/EU; an EIA is therefore not needed. However the Bank's services will further assess all the environmental details during the due diligence.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITP AEROTURBINES XTEND RDI
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Spanien: 119 Millionen Euro für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der ITP

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITP AEROTURBINES XTEND RDI
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48192315
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110537
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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ITP AEROTURBINES XTEND RDI
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ITP AEROTURBINES XTEND RDI
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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