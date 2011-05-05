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PEFF III KENYA

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kenia : 120.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/04/2012 : 20.000.000 €
3/04/2014 : 50.000.000 €
11/04/2012 : 50.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Januar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/04/2012
20110505
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Private Enterprise Finance Facility III Kenya (PEFF III Kenya)

A number of commercial banks operating in Kenya

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 120 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A line of credit providing long-term funds in KES, EUR and USD to selected intermediary banks in Kenya for the financing of investment projects aimed at private sector enterprises.

Improve access and terms of financing to facilitate private sector investment in projects that stimulate economic growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Financial intermediaries will ensure that environmental impacts of projects to be financed by PEFF III Kenya will be identified and mitigated by the promoters in accordance with international and/or local standards, as applicable.

Intermediaries will ensure goods and works financed will be procured on a competitive basis, taking into account the nature and size of projects concerned.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen