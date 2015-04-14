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UKRAINE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
406.388.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 406.388.000 €
Müllbeseitigung : 40.638.800 €
Stadtentwicklung : 40.638.800 €
Energie : 162.555.200 €
Wasser, Abwasser : 162.555.200 €
Unterzeichnungsdatum
23/10/2020 : 638.800 €
23/10/2020 : 638.800 €
23/10/2020 : 2.555.200 €
23/10/2020 : 2.555.200 €
23/07/2015 : 17.907.212,39 €
23/07/2015 : 17.907.212,39 €
23/07/2015 : 22.092.787,61 €
23/07/2015 : 22.092.787,61 €
23/07/2015 : 71.628.849,56 €
23/07/2015 : 71.628.849,56 €
23/07/2015 : 88.371.150,44 €
23/07/2015 : 88.371.150,44 €
(*) Einschließlich 1.277.600 € Investitionszuschüsse vergeben durch EASTERN EUROPE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT PARTNERSHIP ,a 638.800 € Investment Grants vergeben durch EASTERN EUROPE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT PARTNERSHIP
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 April 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2015
20110487
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UKRAINE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN
Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Municipal Services of Ukraine
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 406 million
EUR 800 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan for the rehabilitation and upgrading of municipal infrastructure in Ukraine

The project will extend the life of critical urban infrastructure in the energy, water and sanitation sectors, reducing losses, improving energy efficiency, reducing the intensity of greenhouse gas (GHG) emissions, and contributing to the security of energy and water supply. The funding will support the country's transition as well as encourage economic and sector reforms and sustainable development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation will focus on urban infrastructure projects with limited negative environmental impacts. Environmental pre-screening of the projects, including connection infrastructure where applicable, will be required. Ex-ante approval of the allocations by the Bank will be required to ensure compliance with the Bank's environmental and social standards including those on emission performance standards and those on the protection of sites of nature conservation, where applicable.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
14 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60216900
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110487
Sektor(en)
Energie
Müllbeseitigung
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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