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IDF LOAN FOR SMES & PRIORITY PROJECTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Montenegro : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/03/2014 : 25.000.000 €
10/10/2012 : 25.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Montenegro: 45 Millionen Euro für KMU- und andere Vorhaben
Zugehörige Pressemitteilungen
Montenegro: 49 Mio EUR für KMU und andere Vorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Dezember 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/10/2012
20110471
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IDF LOAN FOR SMES & PRIORITY PROJECTS
INVESTMENT AND DEVELOPMENT FUND OF MONTENEGRO JSC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for financing small and medium-sized projects carried out primarily by SMEs as well as Local Authorities.

Give access to long-term funding at affordable interest rates pimarily to small and medium sized enterprises as well as local authorities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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