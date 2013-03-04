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LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Litauen : 50.000.000 €
Verkehr : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/06/2013 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
Related public register
09/03/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
Zugehörige Pressemitteilungen
Litauen: EIB fördert erneut die Modernisierung der Eisenbahn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/06/2013
20110447
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
AB LIETUVOS GELEZINKELIAI
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Purchase of up to 1180 rail freight wagons to modernise Lithuanian Railways' rolling stock between 2012 and 2016.

Improving the attractiveness of public transport through the modernisation and upgrade of Lithuanian Railways rolling stock

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment directive 2011/92/EU, since manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The project is expected to include some positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the freight market that are most appropriately served by rail.

Compliance with environmentally friendly design standards (in particular compliance with Decision 2006/861/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the noise) will also be further assessed during the appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC in this case), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
09/03/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Litauen: EIB fördert erneut die Modernisierung der Eisenbahn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47853679
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110447
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71808788
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110447
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
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09/03/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
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LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
Datenblätter
LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
Zugehörige Pressemitteilungen
Litauen: EIB fördert erneut die Modernisierung der Eisenbahn

Aktuelles und Storys

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Litauen: EIB fördert erneut die Modernisierung der Eisenbahn
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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