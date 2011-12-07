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AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT VIII

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/10/2012 : 50.000.000 €
15/03/2013 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
01/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT VIII
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT VIII
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen von 200 Mio EUR für Abwasserbehandlung und Gewässerschutz in Flandern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Dezember 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/10/2012
20110434
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Aquafin Waste Water Treatment VIII

AQUAFIN NV

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The loan will finance part of Aquafin’s investment programme 2011-2014 for the construction of collector sewers, storm overflows and small and medium size wastewater treatment plants, plus some upgrading of existing WWTPs for tertiary treatment. The works are located in the Flemish Region.

The project concerns a number of selected investments in Aquafin’s investment programme 2011-2014. These investments will help Aquafin to ensure compliance with tighter environmental and customer service standards set by EU and national legislation and more specifically with the EU Urban Waste Water Treatment Directive (UWWT).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EU Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD) was transposed in 1992 and the whole area of the Flemish region was designated as a sensitive area. This implies nutrient removal for all works in agglomerations of more than 10,000 population equivalent (PE). The investment programme will improve then aquatic environmental conditions throughout the Flemish Region. Tertiary treatment will be provided at all medium and large WWTPs. Although Belgium as a whole is lagging in compliance with EC Directives, Flanders has made good progress to fully meet the requirements of the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271EC.

EIA Directive 97/11/EC has been transposed into Flemish Law as Decreet VI. Reg18/12/02, Besl. VI. Reg. 10/12/04. Aquafin has a good environmental awareness and has developed operating procedures to optimise the performance and cost-effectiveness of its systems. Aquafin has full ISO14001 accreditation for its EIA procedures and fully complies with Natura 2000, European Bird and Habitat Directives. Some projects, i.e. all the WWTPs will fall either under Annex 1 or Annex 2 of the EIA directive. Aquafin will be requested to provide timely information available to the Bank about its compliance with producing either the EIA or the respective EIS

The program falls under the Procurement Directive 2004/18/EC. Although the promoter formally operates as a private company, tender procedures are required to comply with the EC public procurement Directives, which have been institutionalized. This is acceptable to the Bank.

Weitere Unterlagen
01/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT VIII
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT VIII
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen von 200 Mio EUR für Abwasserbehandlung und Gewässerschutz in Flandern

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT VIII
Datum der Veröffentlichung
1 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67397973
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110434
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT VIII
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68213944
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110434
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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01/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT VIII
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT VIII
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Übersicht
Aquafin Waste Water Treatment VIII
Datenblätter
AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT VIII
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen von 200 Mio EUR für Abwasserbehandlung und Gewässerschutz in Flandern

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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