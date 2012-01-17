TRANSMISSION LINE YACYRETA (PARAGUAY)

Übersicht
The project concerns the construction of a 500kV high voltage transmission line between Villa Hayes and Yacyretá with an approximate length of 300km.
The purpose of the project is to reinforce and upgrade the power transfer capability of Paraguay’s transmission network and its interconnection with neighboring countries. The project will help meet the growing electricity demand by supplying electricity from a renewable energy source, thus supporting the EU priority target of climate change mitigation.
The guidelines of the international finance institutions involved and the national legislation require for this project an environmental and social assessment (ESIA). A consultant is currently preparing the first phase of this assessment defining line sections where resettlement would be needed. The ESIA process and its results will be reviewed, as well as the promoter’s capacity to implement and monitor the required impact mitigation measures in line with the Bank’s guidelines.
The procurement of the section to be financed by the Bank will be carried out in line with the requirements of the Bank’s Guide to Procurement.The rest of the contracts are expected be tendered internationally, in line with the rules of the IADB .The project’s procurement policy and strategy will be appraised.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.