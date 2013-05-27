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REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 80.000.000 €
Energie : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/11/2015 : 40.000.000 €
11/06/2014 : 40.000.000 €
Andere Links
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13/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION
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21/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION - Construction of 3rd Tank as part of 2nd upgrade of LNG Terminal
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21/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION - Upgrade of jetty facilities as part of 2nd upgrade LNG Terminal
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13/10/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION - Cumulative Impacts Assessment for the 2nd upgrade of the LNG terminal in Revithoussa Island Greece
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: EIB unterzeichnet Darlehen von 285 Millionen Euro für Energieprojekte
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Griechenland: EIB unterstützt weiteres Erdgasprojekt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/06/2014
20110269
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION
HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 166 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrade of a liquefied natural gas (LNG) terminal to increase gas reception, storage and output capacity. The project involves the construction of a third tank, upgrade of the marine facility, the installation of cryogenic equipment and an upgrade of metering.

The project aims at debottlenecking storage and handling capacity at the existing LNG terminal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project adds installations to an existing LNG terminal on the island of Revithoussa, which is fully dedicated to the terminal’s operation. Given its technical characteristics the project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The competent authority has obtained an EIA for the construction of the third tank from the Ministry of Environment, Energy and Climate Change (MEECC), and the two other EIAs are being elaborated.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
13/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION
21/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION - Construction of 3rd Tank as part of 2nd upgrade of LNG Terminal
21/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION - Upgrade of jetty facilities as part of 2nd upgrade LNG Terminal
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
13 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48482653
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110269
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION - Construction of 3rd Tank as part of 2nd upgrade of LNG Terminal
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53211133
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110269
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION - Upgrade of jetty facilities as part of 2nd upgrade LNG Terminal
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56427708
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110269
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION - Expansion of cryogenic facilities - 2nd upgrade of LNG Terminal
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56427569
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110269
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION - Cumulative Impacts Assessment for the 2nd upgrade of the LNG terminal in Revithoussa Island Greece
Datum der Veröffentlichung
13 Oct 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70325460
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110269
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134253961
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110269
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Übersicht
REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION
Datenblätter
REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen