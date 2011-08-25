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OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
583.966.694,9 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 583.966.694,9 €
Energie : 583.966.694,9 €
Unterzeichnungsdatum
12/02/2015 : 28.062.021,37 €
12/02/2015 : 43.010.073,42 €
20/08/2015 : 53.554.707,2 €
4/11/2014 : 215.054.580,33 €
10/09/2013 : 244.285.312,58 €
Andere Links
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17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2
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20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2 - LID6 Environmental Statement - Lincs Wind Farm Limited
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigte Königreich: EIB-Darlehen von 168 Millionen Pfund Sterling für die Anbindung des Offshore-Windparks Lincs

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 August 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/09/2013
20110265
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2
Ofgem - Office of Gas and Electricity Markets
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 466 million (EUR 545 million)
GBP 1500 million (EUR 1753 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the transmission assets associated with the qualifying offshore wind farms for the second transitional tender round of the UK OFTO regulatory regime. Offshore Transmission Licences will be granted by Ofgem through a competitive tender process, with the successful bidder(s) becoming the Offshore Transmission Owner (OFTO). The result will be that the generating assets (offshore wind farms) will be owned and operated by the generator, whilst the Offshore Transmission System, which connects the offshore wind farms to the onshore transmission system, will be owned, operated and managed by the OFTO Licensee.

The regulated entities (OFTOs) will operate and maintain offshore transmission assets essential to the export of electricity from offshore wind farms, the development of which supports EU and national targets for renewable energy and thus contributes to environmental and security of energy supply objectives. The financing of this project would contribute to the EIB's lending priority policy on renewable energy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Wind farms (including associated infrastructure; undersea cables/substations) fall by virtue of their technical characteristics under Annex II of EIA-Directive 85/337/EEC (as amended). According to national regulations an offshore wind farm, and its associated transmission infrastructure, is subject to a full mandatory EIA including public consultation. Further details of the environmental due diligence procedures applied to the project will be assessed during appraisal to verify compliance with the Bank's environmental policy.

The regulatory authority Ofgem is running a competitive tender process to identify preferred bidders, with the successful bidder becoming the OFTO. In this regard, and in accordance with its tender regulations, Ofgem issued a notice of its intention to commence a tender exercise in respect of the transitional tender round 2 projects on its website on 17 November 2010. In addition a voluntary notice was published in the Official Journal of the European Union (ref: 2010/S 224-342969). The procurement process will be reviewed in detail during appraisal.

Kommentar(e)

The financing of this project has been approved to include a project bond credit enhancement option.

Weitere Unterlagen
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Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigte Königreich: EIB-Darlehen von 168 Millionen Pfund Sterling für die Anbindung des Offshore-Windparks Lincs

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
42368040
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110265
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2 Addendum
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47950880
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110265
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2 - London Array
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218757
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110265
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2 - Lincs Offshore Wind Farm
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219469
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110265
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2 - Gwynt y Môr Offshore Wind Farm
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220374
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110265
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2 - West of Duddon Sands
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221237
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110265
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2 - LID6 Environmental Statement - Lincs Wind Farm Limited
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221928
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110265
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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Vereinigte Königreich: EIB-Darlehen von 168 Millionen Pfund Sterling für die Anbindung des Offshore-Windparks Lincs

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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