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SWANSEA UNIVERSITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.447.972,33 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 75.447.972,33 €
Dienstleistungen : 31.688.148,38 €
Bildung : 43.759.823,95 €
Unterzeichnungsdatum
20/09/2012 : 31.688.148,38 €
20/09/2012 : 43.759.823,95 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Related public register
10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SWANSEA UNIVERSITY
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SWANSEA UNIVERSITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: 60 Mio GBP für neuen Campus der Swansea University bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Februar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/09/2012
20110262
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Swansea University

Swansea University

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 60 million
GBP 130 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Capital investment programme dedicated to the development of a Science and Innovation Campus to drive regional regeneration in Wales through R&D in collaboration with commercial entities.

The purpose of the project is to develop the physical facilities of Swansea University by constructing a Science and Innovation Campus to drive regional regeneration in the area of knowledge economy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment. An EIA is, therefore, not required in accordance with the EIA Directive 85/337, amended by 97/11 and by 2003/35/EC. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The promoter is required to respect national and European procurement legislation. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been tendered, or will be tendered, in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement issues will be studied during appraisal.

Kommentar(e)

The loan will be provided under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SWANSEA UNIVERSITY
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SWANSEA UNIVERSITY
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: 60 Mio GBP für neuen Campus der Swansea University bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SWANSEA UNIVERSITY
Datum der Veröffentlichung
10 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65178647
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110262
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SWANSEA UNIVERSITY
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64487865
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110262
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SWANSEA UNIVERSITY
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SWANSEA UNIVERSITY
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Übersicht
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Datenblätter
SWANSEA UNIVERSITY
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: 60 Mio GBP für neuen Campus der Swansea University bereit

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen