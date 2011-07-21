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LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 80.000.000 €
Wasser, Abwasser : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/09/2015 : 40.000.000 €
23/03/2012 : 40.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
Related public register
01/02/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 40 Mio EUR für das Abwassernetz von Lille

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Juli 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/03/2012
20110253
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Lille Metropole - Water and Sanitation

Lille Métropole Communauté Urbaine

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 212 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the reconstruction of the wastewater treatment plant in Marquette-lez-Lille and associated networks, a programme to combat clean water inflow and infiltration and the construction of a stormwater basin.

Reconstruction of the plant to increase the wastewater treatment capacity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By reducing pollution in the watercourses that receive the wastewater, the project will have a positive environmental impact and will help to improve the living conditions of the population of Communauté Urbaine Lilloise. The appraisal will help to determine whether certain project componments come under Annexes I or II to Directive 97/11/EC and whether environmental impact assessments are required. The promoter must submit the certificates (Form A or B) issued by the competent authorities on the project's potential impact on nature conservation sites (Natura 2000 sites and Habitats Directive).

The procurement procedures for the project components are subject to EU Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC. The compliance of the promoter's procurement procedures with these directives will be checked as part of the appraisal.

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
01/02/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 40 Mio EUR für das Abwassernetz von Lille

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66414648
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110253
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
Datum der Veröffentlichung
1 Feb 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81806306
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110253
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
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01/02/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
Andere Links
Übersicht
Lille Metropole - Water and Sanitation
Datenblätter
LILLE METROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 40 Mio EUR für das Abwassernetz von Lille

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 40 Mio EUR für das Abwassernetz von Lille
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen