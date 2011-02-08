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REGION CENTRE ENERGIES RENOUVELABLES

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/02/2013 : 75.000.000 €
5/12/2012 : 75.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Dalkia Biomasse Orleans - FR
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27/05/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - BEAUCE WIND ENERGY AFFECTN SOUS REGION CENTRE ER
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24/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BEAUCE WIND ENERGY ALLOCATION
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION CENTRE ENERGIES RENOUVELABLES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 März 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/12/2012
20110208
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Région Centre Energies Renouvelables

Région Centre

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Framework Loan will support renewable energy and energy efficiency projects in the Region Centre in France. The renewable energy projects will include mainly wind power plants, but also PV, geothermal, biogas and biomass up to 8 MWel. Energy efficiency projects to be supported with the loan will be restricted to private buildings. The loan will be intermediated through local banks. The Region will choose several FIs through a tendering procedure. The Final Beneficiaries will be private companies, farmers and municipalities. The Region will provide additional support in the form of loan guarantees. The schemes will also be able to benefit from other regional, national and European support programmes.

The Framework Loan will support renewable energy and energy efficiency projects in the Region Centre in France. The renewable energy projects will include mainly wind power plants, but also PV, geothermal, biogas and biomass up to 8 MWel. Energy efficiency projects to be supported with the loan will be restricted to private buildings. The loan will be intermediated through local banks. The Region will choose several FIs through a tendering procedure. The Final Beneficiaries will be private companies, farmers and municipalities. The Region will provide additional support in the form of loan guarantees. The schemes will also be able to benefit from other regional, national and European support programmes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that help to mitigate climate and reduce energy consumption. Due to their technical characteristics, the schemes to be proposed for allocation are likely to fall under Annex II of the EIA Directive. The Bank will be assessed the capacity and procedures of financial intermediaries to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.

The Bank will review the systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national and EU legislation, as defined by Procurement Directive 2004/17/EC, and publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Weitere Unterlagen
27/05/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - BEAUCE WIND ENERGY AFFECTN SOUS REGION CENTRE ER
24/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BEAUCE WIND ENERGY ALLOCATION
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION CENTRE ENERGIES RENOUVELABLES
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Dalkia Biomasse Orleans - FR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - BEAUCE WIND ENERGY AFFECTN SOUS REGION CENTRE ER
Datum der Veröffentlichung
27 May 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51398085
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110208
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BEAUCE WIND ENERGY ALLOCATION
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50947029
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110208
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - REGION CENTRE ENERGIES RENOUVELABLES
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84430051
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110208
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
27/05/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - BEAUCE WIND ENERGY AFFECTN SOUS REGION CENTRE ER
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24/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BEAUCE WIND ENERGY ALLOCATION
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION CENTRE ENERGIES RENOUVELABLES
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Übersicht
Région Centre Energies Renouvelables
Datenblätter
REGION CENTRE ENERGIES RENOUVELABLES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Dalkia Biomasse Orleans - FR

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen