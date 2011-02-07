COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM (EGYPT)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Social Fund for Development
An integrated Community Development Programme designed to increase employment opportunities and improve living standards for socially disadvantaged segments of populations living in and around urban centres in Egypt through investments supporting infrastructure and housing.
The creation of more sustainable communities and to promote a more integrated approach to spatial planning and development which delivers benefits to constituents over a wide spectrum of the economically and geographically disadvantaged.
No negative environmental or social impacts are anticipated from the CDP. While it is not possible to carry out a definite evaluation at present, as sub-projects have not been fully defined, it is expected that sub-projects will target areas which have, to date, had a largely negative impact on the environment. Therefore, interventions will contribute positively through the promotion of more environmentally-friendly practices and through the “cleaning up” of neighbourhoods.
The project portfolio has yet to be finalised but, once it is, all components will have to comply with prevailing procurement protocols, including meeting the minimum national standards. Local practices will be checked against international and EU standards to ensure propriety and best practice.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.