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GAS NATURAL FENOSA X

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 500.000.000 €
Energie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/03/2012 : 150.000.000 €
7/12/2011 : 350.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Gas Natural Fenosa erhält 150 Mio EUR für den Ausbau des Erdgasverteilungsnetzes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juni 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/12/2011
20110155
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Gas Natural Fenosa X

Gas Natural SDG SA

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1 132 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Reinforcement and extension of the gas distribution network in several Spanish regions, including convergence areas, during the period 2011-2013.

The project will enable the upgrading and expansion of the gas distribution and local transmission infrastructure in several regions, thus strengthening the capacity to meet market growth and peak demand requirements. The major components of the project are: the construction of ca. 800 km of high pressure and 8 000 km of medium and low pressure gas pipelines. In addition, investments in information systems and to enhance asset integrity e.g. by procuring new plant and equipment, and enhancing leakage control systems are contemplated.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the subprojects will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (85/337/EEC as amended in 1997 and 2003), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive.

The promoter is required to tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by Directive 2004/17/EC, including publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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