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EESTI ENERGIA WINDPARKS

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Estland : 45.000.000 €
Energie : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2011 : 45.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Paldiski wind farm - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Narva wind farm - EN
Related public register
08/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EESTI ENERGIA WINDPARKS
Related public register
17/03/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - EESTI ENERGIA WINDPARKS
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: EIB unterstützt Windkraftvorhaben und die Energierückgewinnung aus Abfällen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 September 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2011
20110108
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Eesti Energia Windparks

AS Eesti Energia

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
Approximately EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of development, construction and operation of two windfarms in Estonia.

The two wind farms will have a combined total capacity of about 62 MW. One wind farm will be constructed on the ash field adjacent to the thermal power plant at Narva and the other one on the Paldiski peninsula.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Both wind farms fall under Annex II of the EIA Directive. The projects have been screened by the responsible authority and thus undergone the EIA process.

Since the promoter is public undertaking it will follow the EU Procurement Directive 2004/17/EC to procure the equipment and construction works according to the public procurement principles established in the EIB guide to procurement.

Weitere Unterlagen
08/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EESTI ENERGIA WINDPARKS
17/03/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - EESTI ENERGIA WINDPARKS
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Paldiski wind farm - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Narva wind farm - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: EIB unterstützt Windkraftvorhaben und die Energierückgewinnung aus Abfällen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EESTI ENERGIA WINDPARKS
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65131897
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110108
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EESTI ENERGIA WINDPARKS
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65129993
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110108
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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08/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EESTI ENERGIA WINDPARKS
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17/03/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - EESTI ENERGIA WINDPARKS
Andere Links
Übersicht
Eesti Energia Windparks
Datenblätter
EESTI ENERGIA WINDPARKS
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Estland: EIB unterstützt Windkraftvorhaben und die Energierückgewinnung aus Abfällen

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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