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TERNA RETI ELETTRICHE IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
325.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 325.000.000 €
Energie : 325.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/07/2011 : 325.000.000 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Rationalisation Roma North-West - IT
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Juni 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/07/2011
20110105
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TERNA Reti Elettriche IV

TERNA S.p.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 325 million
Up to EUR 810 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is a multi component investment programme aimed at reinforcing and extending the electricity transmission infrastructure of Italy. It consists of twenty components geographically dispersed throughout Italy.

The main purpose of the project is to promote the development of the electricity transmission network of Italy, support the integration of renewable generation resources, reduce congestion and improve security of supply through the creation of internal transmission capacity, rationalisation and better operation of the existing network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Three project components, out of the planned twenty, require Environmental Impact Assessment. The impacts that can be typically expected for them are visual impact, electromagnetic fields, disturbance during construction and impact on flying vertebrates. Experience with previous operations has proven the environmental capability of the promoter.

The promoter follows public procurement procedures in accordance with the Directive 2004/17/EC and with the Italian Public Procurement Act (Dlgs. 163/06).

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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