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EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Indien : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/03/2013 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
21/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
Zugehörige Pressemitteilungen
Indien: Darlehen von 150 Mio EUR zur Bekämpfung des Klimawandels

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/03/2013
20100655
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
Export-Import Bank of India (EXIM Bank)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework Loan supporting investment projects that contribute to climate change mitigation.

The proposed operation would contribute to the development of clean energy and the avoidance or reduction of greenhouse gas emissions. It would support the EU-India Strategic Partnership which foresees, inter alia, cooperation in fighting climate change.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation will focus on small or medium sized projects with in principle limited environmental impacts. However, some schemes if located in the EU may be categorised as Annex II-type projects under the EIA Directive, which would require a review by the competent authority to determine the need for environmental impact assessment. National environmental legislation and the environmental and social due diligence procedures of the borrower will be assessed during appraisal, in order to assure the compliance of the selected projects with EU Environmental and Social guidelines, including due consideration for protection of sites of nature conservation.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
21/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Indien: Darlehen von 150 Mio EUR zur Bekämpfung des Klimawandels

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
Datum der Veröffentlichung
21 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67170568
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100655
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88678729
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100655
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
21/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
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Übersicht
EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
Datenblätter
EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
Zugehörige Pressemitteilungen
Indien: Darlehen von 150 Mio EUR zur Bekämpfung des Klimawandels

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Indien: Darlehen von 150 Mio EUR zur Bekämpfung des Klimawandels
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21/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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