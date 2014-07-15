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URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2014 : 150.000.000 €
Andere Links
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23/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE - Impact Assessment - OBHC - section Gusiatyn to Bogorodchany
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23/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE - Impact Assessment - OBHC - Section Bar to Gusiatyn
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2014
20100598
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE
PJSC UKRTRANSGAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 355 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of repair measures on the Ukrainian part of the Urengoy - Pomary - Uzhgorod natural gas pipeline. Several sections of a total length of some 119 km and two gas compressor units will be replaced.

The pipeline transports natural gas from Russia to Ukraine and the EU. The project contributes to its safe operation and improved energy efficiencies. The investments will address strategic EU and Ukraine energy supply issues through infrastructure rehabilitation in a sector important for Ukraine's economy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The technical characteristics and potential impacts of the project components suggest environmental assessments to be conducted; Ukrainian legislation requires such assessments. The intended repair and rehabilitation measures are typical sector activities that do usually not result in significant negative residual impacts on the environment. Impacts are mostly temporary during construction works. The better efficiency of the new compressor units will result in a lower specific fuel consumption and less greenhouse gases emitted.

Project procurement must meet the requirements of the Bank's guidelines.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
23/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE - Impact Assessment - OBHC - section Gusiatyn to Bogorodchany
23/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE - Impact Assessment - OBHC - Section Bar to Gusiatyn
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE - Impact Assessment - OBHC - section Gusiatyn to Bogorodchany
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2014
Sprache
Ukrainisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53798721
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100598
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE - Impact Assessment - OBHC - Section Bar to Gusiatyn
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2014
Sprache
Ukrainisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53796829
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100598
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56103497
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100598
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE - Stakeholder Engagement Plan
Datum der Veröffentlichung
16 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88369758
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20100598
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE - Environmental and Social Management and Monitoring Plan
Datum der Veröffentlichung
16 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88370152
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100598
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE
Datum der Veröffentlichung
16 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88368919
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100598
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE - Biodiversity Management Plan
Datum der Veröffentlichung
16 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88364363
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100598
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen