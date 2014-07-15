URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE

Übersicht
The project consists of repair measures on the Ukrainian part of the Urengoy - Pomary - Uzhgorod natural gas pipeline. Several sections of a total length of some 119 km and two gas compressor units will be replaced.
The pipeline transports natural gas from Russia to Ukraine and the EU. The project contributes to its safe operation and improved energy efficiencies. The investments will address strategic EU and Ukraine energy supply issues through infrastructure rehabilitation in a sector important for Ukraine's economy.
The technical characteristics and potential impacts of the project components suggest environmental assessments to be conducted; Ukrainian legislation requires such assessments. The intended repair and rehabilitation measures are typical sector activities that do usually not result in significant negative residual impacts on the environment. Impacts are mostly temporary during construction works. The better efficiency of the new compressor units will result in a lower specific fuel consumption and less greenhouse gases emitted.
Project procurement must meet the requirements of the Bank's guidelines.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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