DANISCO RDI

Übersicht
Danisco A/S
The project concerns the promoter’s corporate RDI programme related to novel and innovative products and processes primarily within the following fields: (i) biotechnology, (ii) green chemicals and fuel production from biomass, (iii) health and nutrition, and (iv) food service and application, starting in 2010 and finishing in 2013.
The R&D investments focus on improving current products and processes as well as developing new business opportunities.
The RDI activities defined within in the proposed project will not change the current RDI practices and will be carried out within existing research centres or operative facilities without significantly adding to their environmental load. An Environmental Impact Assessment (EIA) should therefore not be required by EU Directive 85/337 amended by 97/11. Full environmental details will be assessed during the appraisal as will compliance of the RDI activities with relevant EU legislation.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. The promoter has sound procedures for procuring specialised equipment and external services and the R&D activities are carried out by internal research staff hence they are expected to be entirely appropriate to the industry and satisfactory to the Bank.
The project will be financed through the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.