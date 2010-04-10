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COHESION FUND FRAMEWORK LOAN II (HU)

Unterzeichnung(en)

Betrag
770.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 770.000.000 €
Industrie : 40.810.000 €
Müllbeseitigung : 81.620.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 92.400.000 €
Verkehr : 269.500.000 €
Wasser, Abwasser : 285.670.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/06/2011 : 15.900.000 €
16/11/2012 : 24.910.000 €
20/06/2011 : 31.800.000 €
20/06/2011 : 36.000.000 €
16/11/2012 : 49.820.000 €
16/11/2012 : 56.400.000 €
20/06/2011 : 105.000.000 €
20/06/2011 : 111.300.000 €
16/11/2012 : 164.500.000 €
16/11/2012 : 174.370.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 September 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/06/2011
20100410
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Cohesion Fund Framework Loan II

Republic of Hungary represented by the National Development Agency

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 770 million.
EUR 6 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The loan will provide financing for the Operational Programmes (OP) Transport and Energy & Environment within Hungary’s National Strategic Reference Framework for the EU programming period 2007-2013, complementing EU grants and national resources.

The proposed operation will complement EU grants support. It will contribute to the implementation of eligible investments in the fields of transport, environment and energy, which are expected to foster Hungarian economic and social development, compliance with EU environment directives and further integration within the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, being a multi-sector multi-scheme operation classified as Framework Loan/Structural Programme Loan, will have a number of effects on the environment, including reduction of pollution, reduced use of energy, increase of safety, improved water and wastewater services. The EIB will require from the promoter to act according to the provisions of the relevant EU directives, including SEA, EIA, Habitats, Birds Directives, as transposed in the national law.

The promoter as a public administration entity is required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC), including the publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in the national legislation and in line with the general rules and principles of the Treaty on the Functioning of the European Union

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COHESION FUND FRAMEWORK LOAN II (HU)
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
39183340
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100410
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Müllbeseitigung
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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