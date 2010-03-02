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LUSAKA SANITATION PROGRAM

Unterzeichnung(en)

Betrag
102.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Sambia : 102.500.000 €
Wasser, Abwasser : 102.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/11/2017 : 102.500.000 €
Andere Links
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25/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LUSAKA SANITATION PROGRAM
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06/12/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA SANITATION PROGRAM - LUSAKA WASTEWATER PROJECT
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12/12/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Environmental and Social Impact Assessment Report - Component B3
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12/12/2025 - Umsiedlungsplan - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Resettlement Action Plan - Component B3
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13/12/2025 - Umsiedlungsplan - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Resettlement Action Plan - Ngwerere Waste Water Treatment Plant
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13/12/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Environmental and Social Impact Assessment - Chunga Waste Water Treatment Plant
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13/12/2025 - Umsiedlungsplan - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Resettlement Action Plan - Chunga Waste Water Treatment Plant
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13/12/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Environmental and Social Impact Assessment - Ngwerere Waste Water Treatment Plant
Zugehörige Pressemitteilungen
Sambia: EIB und KfW begrüßen Fortschritte beim Abwasserprojekt in Lusaka nach zehnjähriger Vorbereitung – Netzzugang soll verdoppelt werden
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB finanziert erneut Wasserinfrastruktur in Sambia

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Mai 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/11/2017
20100302
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LUSAKA SANITATION PROGRAM
LUSAKA WATER & SEWERAGE COMPANY LTD (LWSC)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 102 million
EUR 262 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project comprises two investment components: (i) the development of two new wastewater treatment plants and the associated main collector sewers and sewage pumping stations, including wastewater sludge treatment and disposal, and (ii) the expansion of the sewerage system, rehabilitation and upgrade of the associated wastewater treatment ponds and construction of on-site sanitation facilities. Furthermore the project will strengthen Lusaka Water & Sewage Company's capacity to manage sanitation services.

The purpose of the project is to improve access to sanitation services in Lusaka, conserve the environment, contribute to better health conditions as well as positive social and economic development in general.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental and social impact assessments (ESIA) according to international best practices are being prepared in order to evaluate the different project options.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with EIB's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
25/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LUSAKA SANITATION PROGRAM
06/12/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA SANITATION PROGRAM - LUSAKA WASTEWATER PROJECT
12/12/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Environmental and Social Impact Assessment Report - Component B3
12/12/2025 - Umsiedlungsplan - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Resettlement Action Plan - Component B3
13/12/2025 - Umsiedlungsplan - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Resettlement Action Plan - Ngwerere Waste Water Treatment Plant
13/12/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Environmental and Social Impact Assessment - Chunga Waste Water Treatment Plant
13/12/2025 - Umsiedlungsplan - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Resettlement Action Plan - Chunga Waste Water Treatment Plant
13/12/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Environmental and Social Impact Assessment - Ngwerere Waste Water Treatment Plant
Andere Links
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LUSAKA SANITATION PROGRAM
Datum der Veröffentlichung
25 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66847183
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100302
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA SANITATION PROGRAM - LUSAKA WASTEWATER PROJECT
Datum der Veröffentlichung
6 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72368092
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100302
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Environmental and Social Impact Assessment Report - Component B3
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256503317
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100302
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Resettlement Action Plan - Component B3
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256934264
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20100302
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Resettlement Action Plan - Ngwerere Waste Water Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
13 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256521057
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20100302
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Environmental and Social Impact Assessment - Chunga Waste Water Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
13 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256480608
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100302
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Resettlement Action Plan - Chunga Waste Water Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
13 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256536398
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20100302
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA SANITATION PROGRAM - Environmental and Social Impact Assessment - Ngwerere Waste Water Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
13 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256529575
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100302
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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LUSAKA SANITATION PROGRAM
Datenblätter
LUSAKA SANITATION PROGRAM
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen