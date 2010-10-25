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PROGRAMME LYON AMENAGEMENT URBAIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 300.000.000 €
Stadtentwicklung : 36.000.000 €
Verkehr : 264.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/11/2013 : 6.000.000 €
19/10/2011 : 12.000.000 €
19/03/2012 : 18.000.000 €
13/11/2013 : 44.000.000 €
19/10/2011 : 88.000.000 €
19/03/2012 : 132.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - SCOT pour l'Agglomération Lyonnaise - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Tunnel de la Croix-Rousse - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Secteur Mermoz-Pinel - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Aménagement des Berges du Canal de Jonage - Communes de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Décines-Charpieu, Meyzieu , Jonage et Jons - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 300 Mio EUR für die Stadterneuerung im Großraum Lyon

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Oktober 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/10/2011
20100298
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Programme Lyon Aménagement Urbain

Communauté Urbaine du Grand Lyon

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million.
Estimated at EUR 682 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This multi-investment loan includes nine different schemes in the metropolitan area of Lyon, listed in its Investment Program for 2008-2014. These projects mainly cover urban roads, in particular a tunnel and a bridge, which account for more than two thirds of the budget and soft transport (walking, cycling) modes projects. They also include medium and small investments in the fields of urban development (a leisure park, renewal of the docks).

These investments are expected to improve road safety (tunnel), to develop and rehabilitate some urban points of interest, to improve their accessibility and to foster the use of soft modes, in line with the main strategies of the Greater Lyon to promote sustainable transport.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is a composite operation and the requirement of a full EIA will be checked during appraisal for every single scheme. However, some of the major components fall under Annex II of the EIA Directive as they are related to road and urban-development projects: accordingly, an EIA is not strictly required but should be screened by the Competent Authority. In this case, an EIA has been carried out for the tunnel and the procedure is ongoing for the bridge. Applicability to the other schemes in order to comply with national legislation concerning environmental issues and the public inquiry process (Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique), will be checked at appraisal.

The Promoter is subject to and follows EU procurement procedures, including publication in the EU Official Journal. All contracts over the relevant EU Directive thresholds will be put out to international tendering. Under these conditions, the procedures adopted by the Promoter are suitable for the project and acceptable to the Bank.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 300 Mio EUR für die Stadterneuerung im Großraum Lyon

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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