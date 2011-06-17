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BILBAO PORT AUTHORITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 60.000.000 €
Verkehr : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/10/2011 : 60.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juni 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/10/2011
20100286
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Bilbao Port Authority

AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 60 million
Up to EUR 120.86 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the expansion/rehabilitation of port infrastructure in the Port of Bilbao.

The objective of the project is to cope with expected traffic growth, which otherwise would need to be handled at ports located farther away from final destinations, and thus resulting in bigger land transport costs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance of the various project components with the EU EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal, and the status of any environmental studies and public consultations will be reviewed.

Bilbao Port Authority is a contracting authority within the meaning of Directive 2004/17/EC of 31 March 2004. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the above procurement legislation, with parallel publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen