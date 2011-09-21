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I & P AFRIQUE ENTREPRENEURS

Unterzeichnung(en)

Betrag
7.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 7.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/05/2012 : 7.000.000 €
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Entwicklung, die wirkt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 September 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/05/2012
20100254
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
I & P Afrique Entrepreneurs

I&P Afrique Entrepreneurs, a limited life investment vehicle to be incorporated in Mauritius

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 7 million
EUR 50 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The target EUR 50 million fund will take equity participations and lend to Small and Medium Sized Enterprises in francophone Africa and Ghana, and to Microfinance Institutions in Africa at large. In addition to capital, the Fund will bring technical, strategic and operational support to the investee companies.

The Fund’s objective is to foster the development of the private sector by supporting micro, small and medium-sized enterprises with both funding and technical assistance, while applying high Environmental and Social standards in the selection and monitoring of the investments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Not applicable.

Not applicable.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen