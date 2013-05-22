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KABALA AEP BAMAKO

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Mali : 50.000.000 €
Wasser, Abwasser : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2013 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KABALA AEP BAMAKO
Related public register
20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KABALA AEP BAMAKO - Eau potable de Kablala Bamako
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22/04/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KABALA AEP BAMAKO- Etude d'Impact Environnemental et Social du projet d'alimentation en energie de la station d'eau potable de Kabala

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2013
20100250
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KABALA AEP BAMAKO
SOCIETE MALIENNE DE PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 millions
EUR 159 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Projet d'alimentation en eau potable de la rive droite de la ville de Bamako, comprenant une station de traitement, des réservoirs et des réseaux de distribution.

L'objectif visé à travers ce projet est d'assurer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bamako à travers une station de production d'eau potable d'une capacité de 144.000m3 par jour. Le projet permettra d'une part de satisfaire les besoins des populations de la capitale pendant les périodes de pointe alors que les capacités de production existantes sont saturées, et d'autre part, de développer l'approvisionnement et la distribution d'eau de la rive droite de Bamako. Enfin, le projet permettra de mener à terme la réforme institutionnelle du secteur de l'eau qui a vu la création de deux nouvelles sociétés publiques: la société de Patrimoine de l'Eau Potable (SOMAPEP) et la Société de Gestion de l'Eau Potable (SOMAGEP).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet sera bénéfique pour la santé publique, mais il ne comporte pas de composante d'assainissement. Afin d'améliorer ses impacts, pendant l'instruction, la BEI s'est assurée auprès des autres bailleurs de fonds, de leurs préparatifs en vue de soutenir la planification des activités d'assainissement, ainsi que des activités pilote dans ce domaine. La Banque va s'assurer que les composantes du projet fassent l'objet d'une vérification préliminaire et de la délimitation du champ d'évaluation en ligne avec les procédures de la Banque. Les aspects liés à l'adaptation au changement climatique ont été examinés lors de l'instruction du projet.

La Banque va demander au promoteur de s’assurer que la mise en œuvre du projet s’effectue suivant le Guide pour la passation des marchés de la Banque.

Weitere Unterlagen
12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KABALA AEP BAMAKO
20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KABALA AEP BAMAKO - Eau potable de Kablala Bamako
22/04/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KABALA AEP BAMAKO- Etude d'Impact Environnemental et Social du projet d'alimentation en energie de la station d'eau potable de Kabala

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KABALA AEP BAMAKO
Datum der Veröffentlichung
12 Feb 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48533387
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100250
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Mali
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KABALA AEP BAMAKO - Eau potable de Kablala Bamako
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220677
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100250
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Mali
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KABALA AEP BAMAKO- Etude d'Impact Environnemental et Social du projet d'alimentation en energie de la station d'eau potable de Kabala
Datum der Veröffentlichung
22 Apr 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75135884
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100250
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Mali
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KABALA AEP BAMAKO
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Übersicht
KABALA AEP BAMAKO
Datenblätter
KABALA AEP BAMAKO

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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