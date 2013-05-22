KABALA AEP BAMAKO

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Projet d'alimentation en eau potable de la rive droite de la ville de Bamako, comprenant une station de traitement, des réservoirs et des réseaux de distribution.
L'objectif visé à travers ce projet est d'assurer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bamako à travers une station de production d'eau potable d'une capacité de 144.000m3 par jour. Le projet permettra d'une part de satisfaire les besoins des populations de la capitale pendant les périodes de pointe alors que les capacités de production existantes sont saturées, et d'autre part, de développer l'approvisionnement et la distribution d'eau de la rive droite de Bamako. Enfin, le projet permettra de mener à terme la réforme institutionnelle du secteur de l'eau qui a vu la création de deux nouvelles sociétés publiques: la société de Patrimoine de l'Eau Potable (SOMAPEP) et la Société de Gestion de l'Eau Potable (SOMAGEP).
Le projet sera bénéfique pour la santé publique, mais il ne comporte pas de composante d'assainissement. Afin d'améliorer ses impacts, pendant l'instruction, la BEI s'est assurée auprès des autres bailleurs de fonds, de leurs préparatifs en vue de soutenir la planification des activités d'assainissement, ainsi que des activités pilote dans ce domaine. La Banque va s'assurer que les composantes du projet fassent l'objet d'une vérification préliminaire et de la délimitation du champ d'évaluation en ligne avec les procédures de la Banque. Les aspects liés à l'adaptation au changement climatique ont été examinés lors de l'instruction du projet.
La Banque va demander au promoteur de s’assurer que la mise en œuvre du projet s’effectue suivant le Guide pour la passation des marchés de la Banque.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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