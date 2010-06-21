ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P

Unterzeichnung(en)
Übersicht
HgCapital
An Investment Fund targeting the renewable energy sector (primarily solar and wind) in Europe.
The Fund aims to make a commercial return whilst contributing to the targeted increase of the share of electricity from renewable energy sources in EU to 20% by 2020.
Most of the renewable energy projects financed by the Fund (wind farms, small hydro, solar) are expected to fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, in which case the projects would be subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authority. Details of the Fund’s environmental due diligence procedures will be reviewed during appraisal, in particular its procedures for ensuring compliance with EU Environmental Directives (including EIA Directive, Habitats Directive and Birds Directive).
The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by sub-projects financed by the Fund are in line with the provisions of the Directive.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.