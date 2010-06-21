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ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.200.000 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 40.200.000 €
Energie : 40.200.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/05/2011 : 40.200.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Juni 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/05/2011
20100241
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HGCapital Renewable Power Partners 2

HgCapital

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 50 million.
EUR 500 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

An Investment Fund targeting the renewable energy sector (primarily solar and wind) in Europe.

The Fund aims to make a commercial return whilst contributing to the targeted increase of the share of electricity from renewable energy sources in EU to 20% by 2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the renewable energy projects financed by the Fund (wind farms, small hydro, solar) are expected to fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, in which case the projects would be subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authority. Details of the Fund’s environmental due diligence procedures will be reviewed during appraisal, in particular its procedures for ensuring compliance with EU Environmental Directives (including EIA Directive, Habitats Directive and Birds Directive).

The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by sub-projects financed by the Fund are in line with the provisions of the Directive.

Weitere Unterlagen
03/04/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P - Ekerö Expresskonsult
03/04/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P - Anmälan Ekerö Vasa Värme
03/04/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P - Minnesanteckningar från samrådsmöte
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03/04/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P - EcoPerspektiv Layout Värmeverk
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P - Ekerö Expresskonsult
Datum der Veröffentlichung
3 Apr 2019
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92040528
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100241
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P - Anmälan Ekerö Vasa Värme
Datum der Veröffentlichung
3 Apr 2019
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92024027
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100241
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P - Minnesanteckningar från samrådsmöte
Datum der Veröffentlichung
3 Apr 2019
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92022963
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100241
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P - Presentation samråd
Datum der Veröffentlichung
3 Apr 2019
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92040829
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100241
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P - EcoPerspektiv Layout Värmeverk
Datum der Veröffentlichung
3 Apr 2019
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92022844
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100241
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
HGCapital Renewable Power Partners 2
Datenblätter
ASPER RENEWABLE POWER PARTNERS 2 C L P

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen