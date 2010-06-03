Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
81.168.442,5 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 81.168.442,5 €
Dienstleistungen : 24.350.532,75 €
Verkehr : 56.817.909,75 €
Unterzeichnungsdatum
28/09/2012 : 24.350.532,75 €
28/09/2012 : 56.817.909,75 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Science and Technology Park - PL
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Reconstruction of ul. J. Waszyngtona section from ul. Akademicka to ul. Wesoła - PL
Weitere Veröffentlichungen
NTS of SEA - PL
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Improvement of the quality of the public transport system of the city of Bialystok – stage III - PL
Related public register
19/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Related public register
06/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Related sub-project
BIALYSTOK MUNICIPAL ROADS (FL20100230)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Juni 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/09/2012
20100230
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Bialystok Municipal Infrastructure II

The City of Bialystok

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to PLN 397 million. (around EUR 100 million.)
Approx. PLN 794 million. (around EUR 200 million.)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This framework loan will finance investment schemes in the City of Białystok comprising local road network improvements, public transport, energy efficiency, tourism, education and culture.

Schemes will be selected from the 2009-2013 investment plan. The project will be complementary to the EU Grant support from Structural Funds.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As a Member State, Poland is obliged to follow the relevant EU rules regarding the environmental impact of projects (namely SEA, EIA and Habitat/Natura 2000 Directives) and accordingly it will be required that the promoter implements all the schemes under this Framework Loan in compliance with EU environmental legislation. The Bank’s services will analyse during the appraisal the environmental management capacity of the promoter and carry out the due diligence regarding any scheme proposed for approval (at appraisal stage when possible, or at allocation stage). All the relevant projects’ key documents will be published in line with the Bank’s procedures.

EU Directives (2004/18/EC and 2004/17/EC) on procurement have been transposed into national Polish legislation. Tenders shall be organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for projects above thresholds. Application of EU procedures by the Polish authorities for the tender of services, supplies and civil works will be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

Weitere Unterlagen
19/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
06/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Projekte zum thema
Related sub-project
BIALYSTOK MUNICIPAL ROADS (FL20100230)
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Science and Technology Park - PL
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Reconstruction of ul. J. Waszyngtona section from ul. Akademicka to ul. Wesoła - PL
Weitere Veröffentlichungen
NTS of SEA - PL
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Improvement of the quality of the public transport system of the city of Bialystok – stage III - PL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
19 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59180010
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100230
Sektor(en)
Verkehr
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74430802
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100230
Sektor(en)
Verkehr
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
19/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Related public register
06/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Andere Links
Übersicht
Bialystok Municipal Infrastructure II
Datenblätter
BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Science and Technology Park - PL
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Reconstruction of ul. J. Waszyngtona section from ul. Akademicka to ul. Wesoła - PL
Weitere Veröffentlichungen
NTS of SEA - PL
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Improvement of the quality of the public transport system of the city of Bialystok – stage III - PL
Related sub-project
BIALYSTOK MUNICIPAL ROADS (FL20100230)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen