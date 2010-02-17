DEPOLLUTION INTEGREE BIZERTE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Industrie - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project consists of a programme to reduce pollution affecting the water and ecosystems of the Lake Bizerte region and the Mediterranean coast.
The overall objective of the project is to contribute to the Barcelona Convention and the Horizon 2020 Initiative's objectives in reducing land-based pollution sources reaching the Mediterranean sea as well as to increase the quality of the environment around the lake and thus contribute to improving people's lives and increasing the potential for sustainable socio-economic development of the region.
The programme is expected to have significant positive impacts on the environment as well as on the socio-economic conditions in the region. Although the European environmental legislation i.e. the Environmental Impact Assessment (EIA) directive 2011/92/EU and the Habitats Directive 92/43/EC are not directly applicable, all components under this project will comply with them.
The Bank will require the promoter to ensure that the implementation of the programme is done in accordance with the Bank's Guide to procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside of the EU. The EU Neighbourhood Investment Facility (EU-NIF) is providing an EUR 15m grant.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.