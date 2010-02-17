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DEPOLLUTION INTEGREE BIZERTE

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
55.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 55.000.000 €
Wasser, Abwasser : 27.500.000 €
Industrie : 27.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/01/2018 : 7.500.000 €
22/01/2018 : 7.500.000 €
19/12/2013 : 20.000.000 €
19/12/2013 : 20.000.000 €
(*) Einschließlich 7.500.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM ,a 7.500.000 € Investment Grants vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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07/06/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DEPOLLUTION INTEGREE BIZERTE - Etude d’Impact Environnemental et Social - Port de Peche Menzel Abderrahmane
Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: EIB vergibt weitere Darlehen von 90 Mio EUR für eine nachhaltige Entwicklung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2013
20100217
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DEPOLLUTION INTEGREE BIZERTE
REPUBLIQUE TUNISIENNE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 55 million
EUR 80 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
  • Industrie - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of a programme to reduce pollution affecting the water and ecosystems of the Lake Bizerte region and the Mediterranean coast.

The overall objective of the project is to contribute to the Barcelona Convention and the Horizon 2020 Initiative's objectives in reducing land-based pollution sources reaching the Mediterranean sea as well as to increase the quality of the environment around the lake and thus contribute to improving people's lives and increasing the potential for sustainable socio-economic development of the region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme is expected to have significant positive impacts on the environment as well as on the socio-economic conditions in the region. Although the European environmental legislation i.e. the Environmental Impact Assessment (EIA) directive 2011/92/EU and the Habitats Directive 92/43/EC are not directly applicable, all components under this project will comply with them.

The Bank will require the promoter to ensure that the implementation of the programme is done in accordance with the Bank's Guide to procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside of the EU. The EU Neighbourhood Investment Facility (EU-NIF) is providing an EUR 15m grant.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DEPOLLUTION INTEGREE BIZERTE - Etude d’Impact Environnemental et Social - Port de Peche Menzel Abderrahmane
Datum der Veröffentlichung
7 Jun 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171336756
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100217
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Industrie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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