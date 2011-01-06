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CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 100.000.000 €
Gesundheit : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/07/2013 : 30.000.000 €
28/03/2011 : 70.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB stellt 70 Mio EUR für neues Krankenhaus in Marne la Vallée bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Januar 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/03/2011
20100174
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Lagny Marne-la-Vallée Hospital Complex

Lagny Marne-la-Vallée Hospital Complex

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the project cost.
Approximately EUR 260 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of the new Lagny hospital complex onthe Jossigny site. The new hospital with 460 beds and places willbring together short-stay and psychiatric services in onebuilding.

The construction of the new hospital complex will bring substantialefficiency gains thanks to its modern design and easy access. Thenew building will meet higher energy efficiency and environmentalstandards than those currently in force (High Environmental Qualitycertification).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU directives and national regulations on environmentalprotection is required.

Compliance with EU directives and national regulations on procurement is required.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
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Frankreich: EIB stellt 70 Mio EUR für neues Krankenhaus in Marne la Vallée bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen