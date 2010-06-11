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GARANTIQA MUNICIPAL RISK SHARING

Unterzeichnung(en)

Betrag
49.676.184,9 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 49.676.184,9 €
Dienstleistungen : 49.676.184,9 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2010 : 49.676.184,9 €
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Ungarn: Unterstützung für vorrangige, mit EU-Zuschüssen kofinanzierte Projekte, FuE-Vorhaben sowie den Bau einer Ferngasleitung und zur Verbesserung des Zugangs von Gebietskörperschaften zu Finanzierungsmitteln

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Juni 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2010
20100082
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Garantiqa Municipal Risk Sharing

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to HUF 13 500 million. (EUR 50.60 million).
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Partial counterguarantee of Garantiqa's 80% guarantee of Hungarian banks' long-term loans extended to Hungarian municipalities, municipal associations, multi-purpose small-area associations or municipal companies for projects eligible for EIB financing.

The proposed operation intends to make access to loan facilities easier for local public entities in Hungary, especially the smaller ones, which do not have the collateral necessary for borrowing. The operation would therefore promote EU objectives for local public sector projects in Hungary, which cannot otherwise be achieved by EIB.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Garantiqa will be required to require the financial Intermediaries to ensure compliance of projects financed under the loan with applicable national and EU legislation.

Garantiqa will be required to require the financial Intermediaries to ensure compliance of projects financed under the loan with applicable national and EU legislation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen