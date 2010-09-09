TenneT Randstad Network

Unterzeichnung(en)
Übersicht
TenneT Holding BV
The project is part of the electricity transmission development in the Western area of the Netherlands, referred to as “Randstad 380 kV”. The project encompasses 63 km of 380 kV overhead lines, partly combined with 150 kV circuits, 20 km of 380 kV underground cables and three new/extended substations having transformation capacity of circa 3,500 MVA.
Improvement of electricity network
The overhead line components of the project pertain to Annex I of the EIA Directive and are currently undergoing Environmental Impact Assessment.
Typical impacts for the project’s components are vegetation clearance, removal of soil, visual impact, electromagnetic fields, impact on flying vertebrates, and temporary disturbance during construction. According to the Environmental Impact Study, appropriate environmental measures will be carried out during construction and operation so to minimize or compensate the identified impacts. The mitigating mesures include the burial of part of the connection and the adoption of a new type of pylon, called Wintrack, that significantly reduce the magnetic field zone as compared to standard pylon types.
The promoter implements public procurement procedures in line with the requirements of the EU Directive 2004/17/EC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.