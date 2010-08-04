Syrian Healthcare II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Ministry of Health
Successor operation to Syrian Healthcare I signed in 2002, the project involves the construction, equipping and commissioning of selected hospitals throughout Syria and of a Public Health Centre located in Rural Damascus.
The EIB financing would support the Ministry of Health’s ongoing national programme of investment in hospital and related health facilities scheduled to be implemented by 2015. The Project has the potential to contribute materially to improving healthcare delivery and health outcomes in Syria, where the health needs are great and healthcare resources are scarce. By contributing to better access, increased capacity and the modernisation of health facilities and practices, the Project would help to generate health gain and thereby contribute towards the country’s social and economic development.
The Bank requires that all schemes included within the Project are implemented in accordance with the EU environmental legislation.
The Promoter is required to respect national and European legislation applicable to public procurement. The Bank requires the Promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the Project have been or will be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.