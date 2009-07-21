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BOAD PG V

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/06/2011 : 30.000.000 €
15/06/2011 : 30.000.000 €
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EIB vergibt 60 Mio EUR für regionale Investitionsvorhaben in Westafrika

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 März 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/06/2011
20090721
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BOAD Global Loan V
West African Development Bank (BOAD)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 60 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit line in support of financing public infrastructure and private sector projects.

BOAD aims to promote the balanced development of its Member States and the economic integration of West Africa. Its financing of public infrastructure projects and the private sector contributes to the economic development of the WAEMU zone.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As far as the management of environmental and social issues in project financing is concerned, BOAD has adopted procedures in line with those applicable in multilateral development financing institutions, which are updated on the basis of performance criteria and other internationally recognised principles (the Equator Principles).

The equipment, services and works for the supported projects will be selected in accordance with appropriate procedures – international or national invitations to tender or consultations – taking into account the specific features of the projects.

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EIB vergibt 60 Mio EUR für regionale Investitionsvorhaben in Westafrika

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen