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NC-LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENTALE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Neukaledonien : 10.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/07/2010 : 10.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Neukaledonien: Globaldarlehen „Environnementale II“ über 10 Mio EUR für Vorhaben unterzeichnet

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 März 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/07/2010
20090707
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
New Caledonia - Environmental Credit Line II
  • Banque Calédonienne d’Investissement (BCI)
  • Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB)
  • BNP Paribas Nouvelle-Calédonie
  • Groupe Caisse d’Epargne (GCE)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 10 million. for the four banks.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit line for BCI, SGCB, BNP Paribas N-C and GCE for financing projects in the environmental, renewable energy (hydropower, solar energy, wave energy, etc.) and waste management sectors in New Caledonia.

This credit line will enable long-term resources to be provided for projects in the above-mentioned sectors. It is fully consistent with the EIB’s renewable energy financing objectives and the Commission’s strategy for the Pacific Islands, which is based on a “blue-green” central theme focusing on the environment and renewable energy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The intermediary banks undertake to propose to the EIB a list of environmental projects that are likely to be suitable for financing through this loan from the Bank. The banks will submit to the EIB the requisite environmental approvals, which may be based on estimates of the project's environmental impact. The EIB reserves the right to request additional analyses to ensure that the projects financed comply with the Bank's environmental guidelines.

The intermediary banks will ensure that the procurement procedures comply with the EIB's guidelines and the European Union regulations applicable in New Caledonia.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Neukaledonien: Globaldarlehen „Environnementale II“ über 10 Mio EUR für Vorhaben unterzeichnet

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen