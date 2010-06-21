C-Power II Offshore Wind Belgium

Übersicht
C-Power NV
The project consists of the design, construction and operation of a large-scale offshore wind farm with a capacity of 295.2 MW situated 35 km off the Belgian coast.
The project aims at assisting Belgium to meet EU and national targets for energy generated from renewable energy sources (13% by 2020).
An offshore wind farm falls by virtue of its technical characteristics under Annex II of Directive 85/337/EEC (as by 97/11/EC 2003/35/EC). As the project is however located in Exclusive Economic Zones (EEZ) of the North Sea, it is also subject to the United Nations Convention on the Law of the Sea (“UNCLOS”) and national regulations concerning installation activities in the sea, making an EIA mandatory under national law. An EIA has been carried out and submitted to the Belgian competent authorities. The Bank will review the EIA during appraisal, including a verification of any effects on nature conservation sites.
The wind farm concession has been awarded on the basis of objective, proportionate and non-discriminatory criteria according to national legislation. Thus, the project does not enjoy special or exclusive rights and is not subject to EU Procurement Directives. The Bank will however ensure that the procurement procedures to be applied comply with the Bank’s principles and its statute, i.e. works, goods and services will be appropriately selected and are offered at competitive prices. Details will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.